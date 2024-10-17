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Antalya'da Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan ot ve çalılık yangını kontrol altına alındı. Yangında kullanılmayan iki cam sera maddi hasar gördü, ancak yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan ot ve çalılık yangını kontrol altına alındı.

Aksu Mandırlar mahallesinde ot ve çalılık alanda dumanların çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında kullanılmayan iki cam serada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, herhangi bir eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Mandırlar Mahallesi Muhtarı Veli Kenan Çetin, AA muhabirine, tehlikenin büyük ölçüde atlatıldığını ifade etti.

Çetin, yangının kopan elektrik telinden çıkmış olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel

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