Antalya'da Çalılık Alanda Başlayan Yangın Nar Bahçesine Sıçradı

Antalya'da Çalılık Alanda Başlayan Yangın Nar Bahçesine Sıçradı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, yol kenarındaki çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle nar bahçesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak 30 nar ağacı zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki çalılık alanda başlayıp nar bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yol kenarında bulunan çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile nar bahçesine sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında nar bahçesinde bulunan 30 nar ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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