Antalya'da boşandığı eşini eşarpla boğarak öldüren sanık hakim karşısında

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boşandığı eşini eşarpla boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hızır Ç. (32) ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, duruşmadaki savunmasında, maktul Hanım Biçer'den (30) olaydan yaklaşık bir yıl önce boşandığını, iki çocuğunun velayetinin kendisinde olduğunu söyledi.

Kendisini aldatması nedeniyle eşinden boşandığını öne süren sanık, daha sonraki süreçte sürekli çocuklarıyla ilgilendiğini belirtti.

Maktulün evlilikleri sürecinde çocuklarına şiddet uyguladığını iddia eden sanık Hızır Ç. boşandıktan sonra eski eşi ve onun ailesi tarafından sürekli rahatsız ve tehdit edildiğini bu nedenle şikayetçi de olduğunu öne sürdü.

Olaydan bir süre önce ailesinin yanından sığınma evine giden eski eşine çocukların velayetini verme konusunda anlaştıklarını ancak eski eşinin sığınma evinden çıkarak kendisine ev tuttuğunu anlatan sanık, şöyle devam etti:

"Olay günü gündüz saatlerinde 'evde akrep var' diyerek beni çağırdı. Fotoğraf attı, 'İşim var. Svetlana'nın evine gideceğim.' dedim. Çocuklar orada havuza girecekti. O da yemek hazırlamıştı. Akşam bana 'İntihar edeceğim' diye mesaj attı. Svetlana'nın evinden çıkarak onun evine gittiğimde bana 'Gel beraber intihar edelim.' dedi. Ben de 'Senin istediğin her şeyi yaptım daha ne istiyorsun?' dedim. Svetlena'nın fotoğraflarına baktı. 'Çocuklarımı niye onun yanında bıraktın?' diyerek tartışma yarattı. Oradan tartışmayı alevlendirdi. Zaten çok fazla birikmiştim, çok fazla acı çekiyordum. Yastıkta yüzünü kapattım. Çok kendimde değildim, eşarbı nasıl bağladığımı filan çok hatırlamıyorum."

Sanık, daha sonra olay yerinden maktulün telefonunu da alarak çıktığını, telefonu taşla kırdığını, sabah da ağabeyi ile görüştükten sonra teslim olduğunu kaydetti.

Müşteki avukatlarının sorusu üzerine sanık, maktul ile cinsel birliktelik yaşadıktan sonra tartışmanın çıktığını ve akabinde olayın yaşandığını belirtti.

Hanım Biçer'in kardeşi Resul Biçer, olayın planlı bir cinayet olduğunu öne sürerek, şikayetçi olduklarını söyledi.

Sanığın ağabeyi tanık Rıdvan Ç. inşaatta çalışırken kardeşinin yanına gelerek "Hatalı bir şey yaptım, cinayet işledim.' dedi, Ben de ona 'Sen niye yaptın' diye sordum. O da 'Şu an ne söylesen de bir fayda etmiyor.' dedi, Ben de 'Git teslim ol' dedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Güzeloba Mahallesi'nde 13 Eylül 2025'te Hızır Ç. konuşmak için bir araya geldiği boşandığı eşi Hanım Biçer'i aralarındaki tartışma sonucu eşarpla boğarak öldürmüştü.

Hızır Ç, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuş, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.