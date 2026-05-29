Cinayet şüphelisinin ailesine ait olan boş ağıl yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, boş ağılda çıkan yangını itfaiyeciler söndürdü. Yanan ağılın, yol verme tartışmasında 3 kişiyi tabancayla öldüren Ahmet Bayar'ın (25) ailesine ait olduğu belirlendi.

Kökez Mahallesi Üründü yolundaki boş ağılda, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenlerin ihbarıyla, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, alevlerden zarar gören boş ağıl kullanılamaz hale geldi. İncelemede, ağılın, 17 Mayıs'ta ilçedeki 'yol verme' tartışmasında Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34) ve Oğuz Avcı'yı (49) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Bayar'ın ailesine ait olduğu ortaya çıktı. Kiraladıkları ağılda 15 yıldır hayvancılık yapan Bayar ailesinin ise olayın ardından ilçeden taşındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

