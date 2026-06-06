Antalya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde Mustafa Gök (41), evinin bahçesindeki incir ağacının altında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcı incelemesinin ardından adli tıpa gönderildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Kökez Mahallesi 3093 Sokak'ta çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama ekipleri, Mustafa Gök'ü (41) evinin bahçesindeki incir ağacının altında hareketsiz yatarken gördü.
Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gök'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer