Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli Y.E.Ç. yakalandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü.

Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda İlhan Çobanoğlu (26) ile arkadaşı Y.E.Ç. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.Ç, arkadaşı Çobanoğlu'nu bıçakladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Y.E.Ç, Aksu ilçesinde yakalandı.

Kaynak: AA
