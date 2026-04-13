Antalya açıklarında yardım talebinde bulunan özel teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Aksu ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren özel bir teknedeki 5 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı ve güvenli bir şekilde iskeleye çıkarıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 5 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aksu ilçesi açıklarında içerisinde 5 kişi bulunan özel teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Kurtarılarak bota alınan 5 kişi Aksu Sahil Güvenlik İskelesi'ne çıkarıldı.
Kaynak: AA / Orhan Çiçek