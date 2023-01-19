Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da başı ve kolları olmayan ceset bulundu

Güncel Haberler

Antalya'da başı ve kolları olmayan ceset bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanda gezintiye çıkan emekli polis, başı ve kolları olmayan, çıplak ceset buldu. İncelemede cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, polis ormanda bir süre kayıp baş ve kolları aradı.

Kepez'in Santral Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.00 sıralarında, gezintiye çıkan ve emekli polis olan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Çavuş, başı ve kolları olmayan çıplak erkek cesedini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

ORMANDA KAYIP BAŞ VE KOLLAR ARANDI

Yapılan incelemede, cesedin 40 yaşlarında erkeğe ait olduğu, başı ile kollarının bulunmadığı ve çıplak olduğu görüldü. Cansız beden, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de ormanda bir süre kayıp baş ve kolları aradı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Kepez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title