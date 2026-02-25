Haberler

Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkışan balıkçı kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'da balık tutmaya giden 65 yaşındaki Atilla Toprak, dalgakıranda ayağının kayması sonucu beton bloklar arasına sıkıştı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması ile bölgedeki ekipler tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da balık tutmaya gittiği dalgakıranda ayağının kayması sonucu beton bloklar arasına sıkışan Atilla Toprak (65), yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Antalya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Komşusu Tarık Çetin ile balık tutmaya giden Atilla Toprak, dalgakıranı çevreleyen beton bloklar üzerine çıktı. Ayağı kayan Toprak düşüp, beton bloklar arasına sıkıştı. Durumu fark eden Çetin'in ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara sıkışan Atilla Toprak'ı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulunduğu yerden kurtardı. Toprak, halat ve sedyeyle yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki dalgakıranın üzerinden diğer tarafa geçirildi. Sağ bacağı ve kafasında ağrı hissettiğini belirten Toprak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anını anlatan Tarık Çetin, "Amcamızla balık tutmaya gelmiştik. Ben çantaları koyarken arkamdan geliyordu. Maalesef böyle bir talihsizlik oldu. Ayağı kaydı, düştü. 112'yi aradım, AFAD'ı aradım, Sahil Güvenlik'i aradım, gerekli yerleri aradım. Maalesef böyle bir şey oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
