Haberler

Otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı; olay kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir baharatçı dükkanının sahibi, aracından inerken tabanca ile vurularak yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan kaçtı, Kayhan ise hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da çarşı içinde baharatçı dükkanı bulunan Süleyman Kayhan (52), aracından inerken silahlı saldırıya uğradı. Kayhan iki bacağından yaralanırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Mısır Çarşısı avlusunda meydana geldi. Çarşı içinde baharatçı dükkanı bulunan Süleyman Kayhan, park ettiği otomobilinden inip, 3 metre ilerledikten sonra arkasından gelen 18-20 yaşlarında kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, çevredekiler Kayhan'ı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

BİR AY ÖNCE DÜKKANI KURŞUNLANMIŞ

Olay yeri inceleme, Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde 5 adet boş kovan bulunurken, Kayhan'ın dükkanına 1 ay önce de silahla ateş edildiği öğrenildi.

TABANCA İLE 5 EL ATEŞ ETTİ

Öte yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. 18-20 yaşlarında, siyah kıyafetli kişinin, aracından inen Süleyman Kayhan'ın arkasından giderek tabanca ile ettiği anlar, görüntülerde yer aldı. Saldırganın, belinden çıkarttığı tabancayla 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu