Haberler

Antalya'daki silahlı saldırının şüphelileri, Mersin'de yakalandı

Antalya'daki silahlı saldırının şüphelileri, Mersin'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir baharatçı dükkanı işleten Süleyman Miran, silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada 4 şüpheli Mersin'de yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da baharatçı dükkanı işleten Süleyman Miran'ın (52) silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturmada 4 şüpheli, Mersin'de yakalandı.

Olay, 13 Mart'ta saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2213 Sokak'taki Mısır Çarşısı avlusunda meydana geldi. Çarşıda baharatçı dükkanı bulunan Süleyman Miran, park ettiği otomobilinden inip, 3 metre ilerledikten sonra arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla 4 yerinden vuruldu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, çevredekiler Miran'ı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Olay Yeri İnceleme, Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 5 boş kovan bulundu.

SALDIRI KAMERADA

Diğer yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. 18-20 yaşlarında, siyah kıyafetli kişinin, aracından inen Süleyman Miran'ın arkasından giderek tabanca ile ateş ettiği anlar görüntülerde yer aldı. Saldırganın, belinden çıkarttığı tabancayla 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtığı görüldü. Miran'ın dükkanına 1 ay önce de silahla ateş edildiği bildirildi.

'HUSUMET' İDDİASI

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin hastanede ifadesine başvurduğu Süleyman Miran, eski eşi ile akraba olduklarını, boşandığı için akrabası Mustafa T.'nin (36) kendisine husumet beslediğini, olay günü sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen Mehmet B.'nin (22) tabancayla ateş ettiğini, olayın azmettiricisinin Mustafa T. olduğunu düşündüğünü belirtti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çalışmada şüphelilerin, Emirhan S. (39), Mehmet B. ve Canan T. (23) olduğu tespit edildi. 3 şüphelinin, Ş.N.T.'nin kullandığı otomobille Antalya'dan Mersin'e gittiği belirlendi. Mersin'de düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı.

Antalya'ya getirilen Emirhan S., Mehmet B., Canan T. ve Ş.N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

