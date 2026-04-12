Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk

Antalya'da hava sıcaklığının 21 dereceye ulaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, güneşlendi ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Sahilde yoğunluk dikkat çekti.

ANTALYA'da hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasını fırsat bilen yerli ve yabancı tatilcilerden bazıları Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.

Kentte bahar ortasında yazı aratmayan hava, sahilde hareketlilik yarattı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceye ulaştığı kentte, Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

SAHİLDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilcilerden bazıları denize girerken, bazıları sahilde güneşlenmeyi, bazıları ise evcil hayvanlarıyla gezmeyi tercih etti. Aileleriyle vakit geçirip yürüyüş yapanların yanı sıra ayakta kürek sörfü yapanlar da dikkat çekti.

Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altındaki 6 metrelik kayanın üzerine çıkan gençler, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı. Sahil ve sahil bandında oluşan yoğunluk, dron ile de görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
