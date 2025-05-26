Antalya'da Baba Oğul Kavgası: Oğlu Bıçaklayarak Öldüren Baba Pişmanım Dedi

Antalya'da Baba Oğul Kavgası: Oğlu Bıçaklayarak Öldüren Baba Pişmanım Dedi
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Antalya'da Ali Tolaman, oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından pişmanlık belirten baba, emniyette 'alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi. Barış Tolaman'ın cenazesi alındı.

Antalya'da dün gece saatlerinde oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman'ın, polisteki ifadesi tamamlandı. Oğlunu yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman'ın, emniyetteki ifadesinde, Alkollüydüm. Olayı hatırlamıyorum dediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Tolaman, kontrol sonrasında gazetecilerin sorduğu sorulara, "Pişmanım. Evet öncesinde tartıştık. Alkol içip içip sağa sola saldırıyordu dedi. Tolaman, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

CENAZESİ ALINDI

Antalya'da babası Ali Tolaman tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Tolaman'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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