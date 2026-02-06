Savcı, oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldüren baba için ağırlaştırılmış müebbet istedi

ANTALYA'da oğlu Barış Tolaman'ı (25) parkta 37 bıçak darbesiyle öldüren Ali Tolaman'ın (60) tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığının, 'Alt soya yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini istedi.

Olay, 25 Mayıs 2025'te saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta meydana geldi. Ali Tolaman, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman'ı evlerinin yakınındaki boş alana çağırdı. Baba-oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali Tolaman, yanında bulunan bıçakla Barış Tolaman'ı defalarca bıçakladı. Yerde kan içinde yatan Barış Tolaman'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak kesikleri olan Tolaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AYNI SOKAKTAKİ EVİNDE YAKALANDI

Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan Ali Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, olayı hatırlamıyorum" dedi. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Ali Tolaman, gazetecilerin sorusuna, "Pişmanım. Evet, öncesinde tartıştık. Alkol içip, sağa sola saldırıyordu" karşılığını verdi. Tolaman, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ali Tolaman'ın kızları 11 yaşındaki A.T. ile 9 yaşındaki E.T. için ise kayyım atandı.

'Canavarca hisle kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi talep edilen Tolaman, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Ali Tolaman pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti. Duruşmaya katılan müştekiler, sanıktan şikayetçi olmadı. Mütalaayı açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Alt soya yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.