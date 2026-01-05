Haberler

Avcıların Silahından Çıkan Saçmalarla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Aksu ilçesinde avlanırken arkadaşının silahından çıkan saçmalarla vurulan 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ahmet G. gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde arazide avlanırken arkadaşının silahından çıkan saçmalarla vurulan Oğuzhan Karagöz (26), hayatını kaybetti.

Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç., avlanmak için dün Aksu'ya bağlı Karaöz Mahallesi kırsalına gitti. Ahmet G.'ye ait av tüfeğinin ateş alması sonucu Karagöz karnından vuruldu. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Oğuzhan Karagöz, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karagöz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Oğuzhan Karagöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay sonrası gözaltına alınan Ahmet G.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
