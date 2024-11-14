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Atatürk görselini yere atıp defalarca basmıştı: Tutuklandı

Atatürk görselini yere atıp defalarca basmıştı: Tutuklandı
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Antalya'da bir iş yerinde Mustafa Kemal Atatürk görselini yere atan yabancı uyruklu A.A., 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında tutuklandı. Olay, 12 Kasım'da meydana geldi.

Antalya'da lastik tamircisi dükkanına müşteri olarak gelen yabancı uyruklu bir şahıs, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin bulunduğu etiketi yere atıp ayağıyla defalarca bastı. Duruma kayıtsız kalmayan Lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç, tezgahın üzerinden adeta uçarak şahsa müdahale etti.

TUTUKLANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" haberi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırının Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir iş yerinde 12 Kasım'da yabancı uyruklu A.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli A.A. aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında "5816 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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