Antalya'da asayiş operasyonu: 211 tutuklama

Antalya'da polis ekiplerince asayiş olaylarında son bir haftada yakalanan 1787 şüpheliden 211'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" suçlarının şüphelilerin yakalanması için son bir haftada uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Çalışmalarda 195 bin 735 kişi denetlendi, 428'i aranan kişi olmak üzere 1787 şüpheli yakalandı, bunlardan 211'i tutuklandı. 411 geçici konaklama yeri ile 57 kiralık araç firması kontrol edildi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 4 olayda 18 kişiye işlem yapıldı, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 236 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda, 31 silah, 256 fişek, tüfek kartuşu ile 10 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA