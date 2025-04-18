Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

Antalya'da Arkadaş Cinayeti: Ferhat Topçu'nun Cenazesi Mersin'e Götürüldü

Antalya'da Arkadaş Cinayeti: Ferhat Topçu'nun Cenazesi Mersin'e Götürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 yaşındaki Hasan Keşkil'in tabancayla vurduğu 29 yaşındaki Ferhat Topçu, hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan Keşkil, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Topçu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı ve Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

ANTALYA'da arkadaşı Hasan Keşkil (26) tarafından tabancayla vurulup öldürülen Ferhat Topçu'nun (29) cenazesi, Mersin'de toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Ferhat Topçu, birkaç gün önce arkadaşı Hasan Keşkil'in Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1'inci Sokak'taki evine gidip kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu alan Keşkil, kendisini taciz ettiği iddiasıyla dün saat 05.30 sıralarında Ferhat Topçu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Keşkil, Topçu'yu tabanca ile vurdu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Topçu'yu Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TUTUKLANDI

Başından, karın bölgesi ve kolundan yaralanan Ferhat Topçu, hayatını kaybetti; Hasan Keşkil gözaltına alındı. Hasan Keşkil, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ferhat Topçu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüleceği kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.