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Antalya'da suç örgütü operasyonunda 63 şüpheli yakalandı

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Antalya'da 'Altunlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 63 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde silahlar ele geçirilirken, yaklaşık 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 63 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünü yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 22'sinin başka suçlardan tutuklu bulundukları, 1'inin yurt dışında olduğu tespit edildi. Ekiplerin, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, üyesi olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "tefecilik" gibi suçlara karıştıklarının belirlendiği öğrenildi.

Şüphelilere ait suçtan kaynaklandığı tespit edilen yaklaşık 200 milyon liralık mal varlığı ve banka hesaplarına el konulduğu bildirildi.

Öte yandan, şüphelilerin bazı ev ve iş yelerini kurşunlama anlarını gösteren güvenlik kamerası kayıtları ve operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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