Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu. Alman vatandaşı A.S.'den haber alamayan arkadaşı, durumu komşularına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.
Tuzcular Mahallesi, Paşa Cami Sokak'ta müstakil evde oturan Alman vatandaşı A.S.'den haber alamayan Rusya'daki arkadaşı, durumu aynı binadaki komşularına bildirdi.
Bahçeden içeriye giren komşusu A.S'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, A.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca