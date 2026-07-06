Haberler

Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu. Alman vatandaşı A.S.'den haber alamayan arkadaşı, durumu komşularına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.

Tuzcular Mahallesi, Paşa Cami Sokak'ta müstakil evde oturan Alman vatandaşı A.S.'den haber alamayan Rusya'daki arkadaşı, durumu aynı binadaki komşularına bildirdi.

Bahçeden içeriye giren komşusu A.S'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, A.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-Türkiye savunma sanayi işbirliği Netanyahu'yu telaşlandırdı

Netanyahu'dan Trump'a skandal çağrı: Türkiye'ye onları vermeyin
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

Türkiye'de amatör balıkçı yakaladı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor

Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü