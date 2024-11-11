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Antalya'da Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı: 1 Yaralı

Antalya'da Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı: 1 Yaralı
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Antalya'da alkollü sürücü Hasan K., elektrikli motosiklet sürücüsü Halil Çiftçi'ye çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Kaçan sürücü saatler sonra yakalanarak alkol testi yapıldı.

ANTALYA'da alkollü sürücü Hasan K.'nin otomobiliyle çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Halil Çiftçi (44) ağır yaralandı. Ekipler, kaçan sürücüyü saatler sonra yakaladı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmen Evleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan K., direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 AUH 564 plakalı otomobiliyle yol üzerinde elektrikli motosikletle seyir halinde olan Halil Çiftçi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Halil Çiftçi, ağır yaralandı. Sürücü Hasan K. ise otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu ağır yaralı Çiftçi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ SAATLER SONRA YAKALANDI

Sürücü Hasan K., Arapsuyu Mahallesi 642 sokak üzerinde otomobiliyle yakalandı. Trafik ekibinin alkol testi yaptığı sürücü 0.90 promil alkollü çıktı. Ön camı parçalanmış otomobil üzerinde olay yeri inceleme ekibi çalışma yaptı. Hasan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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