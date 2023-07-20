Antalya'da Alanya ilçesinde orman yangını
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 2 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
Antalya'da orman yangını
Alanya ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Tepe Mahallesi ormanlık alanda çıktı. Dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Yangına 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 2 uçak 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıza Yanık - Güncel