Antalya'da Aksu Çayı Kenarındaki İzinsiz Yapılar Kaldırılacak

Antalya'da Aksu Belediyesi tarafından, Aksu çayı kenarında görüntü ve çevre kirliğine neden olan izinsiz yapıların kaldırılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Aksu çayı kenarında, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan, ahşap ve çelik iskeleler, prefabrik, konteyner, yüzen restoran ve benzeri tarzı kaçak yapıların Aksu Kaymakamlığının 24.06.2024 tarih ve 12442 sayılı yazısı doğrultusunda kaldırılacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Aksu Destek Tim Komutanlığı ve Aksu Kaymakamlığının, kaçak ve izinsiz durumdaki yapıların kaldırılması için talepte bulunduğu ifade edildi.

Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce kaçak yapılara 8 Temmuz'da yıkım işlemi yapılacağına dair tebligat gönderdiği aktarıldı.