Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Akaryakıt İstasyonunda Bir Kişi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun kameriyesinde 52 yaşındaki Durmuş Ali Özdere'nin cesedi bulundu. Eşi, Özdere'nin hava almak için evden çıktığını söyledi. Güvenlik kameraları, Özdere'nin marketten çıktıktan sonra oturduğunu ve rahatsızlandığını gösterdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde akaryakıt istasyonunun kameriyesinde bir kişi ölü bulundu.

Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, gece saatlerinde bir kişinin kameriyede hareketsiz durduğunu fark etti.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin Durmuş Ali Özdere (52) olduğu tespit edildi.

İstasyona gelen Özdere'nin eşi, polis ekiplerine kocasının hava almak için bir süre önce evden çıktığını söyledi.

İş yerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemede, Özdere'nin akaryakıt istasyonunun marketinden çıktıktan sonra sandalyeye oturduğu ve bir süre sonrada rahatsızlanarak hayatını kaybettiği görüldü.

Araç kiralama işi yaptığı öğrenilen Özdere'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel

Yerel Haberler Durmuş Ali Güvenlik Olaylar antalya 3-sayfa Sağlık Güncel Özdere

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title