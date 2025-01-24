Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık İstasyonu Protokolü İmzalandı

Antalya'nın Kepez ilçesine hayırseverlerin katkısıyla yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever Süleyman Akbıyık tarafından Yeni Mahalle'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve hayırsever Serhat Şimşek tarafından da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi yaptırılacak.

Sağlık kuruluşları için Vali Hulusi Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, hayırseverler Akbıyık ve Şimşek'in katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Aile Sağlığı Merkezi'nin ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun inşasının tamamlanmasının ardından Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.