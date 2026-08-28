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Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 3 Ev Küle Döndü

Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 3 Ev Küle Döndü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde ağaçlık alanda başlayan yangın, evlere ve seralara sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 3 ev tamamen yandı, çok sayıda sera ve bir kereste deposu zarar gördü. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde ağaçlık alanda başlayıp evlere ve seralara sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangında 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda sera da zarar gördü. Yangında alevlerin sıçradığı bir kereste deposunda hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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