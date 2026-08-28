Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 3 Ev Küle Döndü

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde ağaçlık alanda başlayıp evlere ve seralara sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangında 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda sera da zarar gördü. Yangında alevlerin sıçradığı bir kereste deposunda hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı