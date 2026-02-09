Haberler

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADLİYEDE ÖLÜ BULUNDU

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi Türker Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanındaki silahla birlikte ölü bulundu. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

1) GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADLİYEDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olan Türker Çetinkaya (45), adliye binası tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Türker Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanındaki silahla birlikte ölü bulundu. İhbarla olay yerine adliye polisi, güvenlik görevlileri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı. Sabah saatlerinden itibaren sık sık tuvalete gittiği belirlenen Çetinkaya'nın evli ve 10 yaşında bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Türker Çetinkaya'nın, intihar ettiği üzerinde duruluyor. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar

Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi