Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan ABD'linin dünya turu yaptığı bisikleti çalan iki şüpheli tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşçan Mahallesi'nde ikamet eden ABD'li B.D.K'nin daha önce dünya turu yaptığı bisikletinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler V.B. ve B.K'yi gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bisiklet ise B.D.K'nin ABD'de olması nedeniyle il emniyet müdürlüğünde muhafaza altına alındı.