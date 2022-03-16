Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'da yaşayan ABD'linin dünya turu yaptığı bisikleti çalan iki şüpheli tutuklandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan ABD'linin dünya turu yaptığı bisikleti çalan iki şüpheli tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşçan Mahallesi'nde ikamet eden ABD'li B.D.K'nin daha önce dünya turu yaptığı bisikletinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler V.B. ve B.K'yi gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bisiklet ise B.D.K'nin ABD'de olması nedeniyle il emniyet müdürlüğünde muhafaza altına alındı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title