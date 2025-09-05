Antalya'da 72 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

ANTALYA'da jandarma ekipleri, Kepez ilçesinde bir otomobilde gerçekleştirilen aramada 72 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ile mücadele kapsamında D.M. ve M.M. isimli şüphelilerin otomobilinde arama yaptı. Yapılan aramada, 72 Glock marka 9 mm ruhsatsız tabanca ile 72 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.