Haberler

Antalya'da 72 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da jandarma ekipleri, bir otomobilde gerçekleştirdikleri aramada 72 ruhsatsız Glock marka tabanca ve 72 tabanca şarjörü ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

ANTALYA'da jandarma ekipleri, Kepez ilçesinde bir otomobilde gerçekleştirilen aramada 72 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ile mücadele kapsamında D.M. ve M.M. isimli şüphelilerin otomobilinde arama yaptı. Yapılan aramada, 72 Glock marka 9 mm ruhsatsız tabanca ile 72 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.