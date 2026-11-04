Antalya'da 68 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen 68 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İHA destekli toplam 390 personelin katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda, 330 gram kokain, 150 gram esrar, 156 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 2 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ile 251 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA