Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da 68 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 68 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aramalarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabancalar ve 251 bin 500 lira ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen 68 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İHA destekli toplam 390 personelin katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda, 330 gram kokain, 150 gram esrar, 156 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 2 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ile 251 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Sivas’ta tarihi eser niteliği taşıyan Aziz Mor Gabriel tablosu ele geçirildi

Evinde sakladığı tarihe bakın! Operasyonla yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haber

3 gün önce ortadan kayboldu! Aileyi sarsan haber geldi
Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var

Trump'ın yenilgisiyle cesaretlendi! Sıradaki ülkeyi açıkladı
Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi

25 kilometre polisten kaçtı! Son hareketi şaşkına çevirdi
Kocaeli’de yanan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu

Yanan araçtan iş insanının cesedi çıktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler
Pazarlarda tüm dengeleri değiştirecek düzenleme! Kurallar baştan yazılıyor

Pazarlarda tüm dengeleri değiştirecek düzenleme! Kurallar sil baştan
Trump'ın seçim hezimeti için Rusya'dan ilk yorum

Trump'ın seçim hezimeti için Rusya'dan ilk yorum