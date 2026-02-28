Antalya'da 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Gazipaşa'da düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 500 kilogram bandrolsüz kaçak tütün buldu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.
Ekipler, otobüsün bagajında bandrolsüz ve faturası bulunmayan 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur