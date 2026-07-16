Haberler

Antalya'da dairede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Antalya'da dairede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye götürüldü.

Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında, İbrahimcan Y.'nin yaşadığı evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler bir anda bütün evi sararken, yangın nedeniyle bütün binaya duman doldu. Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı. Gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da binada mahsur kalanları kurtardı. Alevler kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y. itfaiye tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y., İbrahimcan Y. ve Seda K., ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Evde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara

Kuzey Işıkları değil Türkiye! Görüntüler mest etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti

Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz

Milyonları tedirgin eden sözler: Tez zamanda bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu

Trump'ı çıldırtacak gelişme! Hepsi imha edildi
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat