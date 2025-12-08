Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİLİK: OLUMSUZ DURUM YOK

Antalya Valiliği, Serik merkezli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saat 13.21'de merkez üssü Serik (Antalya) olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

'ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK'

Depremin merkez üssü Serik'te esnaflık yapan Yaşar Şimsek, "Çok şiddetli hissettik. Ayaklarımın altında karolar sallanıyordu. Taburenin üzerinde oturuyorduk, çok hissedilecek şekilde sallandı" dedi. Şimşek'in eşi Gülhan Şimsek ise "Taburenin üzerinde oturuyorduk, tabure gitti geldi. İlk defa depremi bu kadar hissettim" diye konuştu.