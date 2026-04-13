Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem! Deprem anı kamerada
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin anı, bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden bir grup insanın dışarı çıkma çabası yer aldı.
Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir iş yerinde sohbet eden grubun, deprem sırasında yaşadıkları yer aldı. Sarsıntıyı hisseden gruptakilerden birinin, "Deprem oluyor" dedikten sonra hızla dışarı yöneldiği, diğerlerinin de peşinden gittiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı