Antalya'da 32 Gönüllü Dalgıçla Dip Temizliği Yapıldı

Antalya Balıkçı Barınağı'nda 32 gönüllü dalgıçla denizde dip temizliği yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temizlik, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Su Sporları Kulübü ve Q Terminals işbirliğinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, eylem planı kapsamında 5'inci temizliği yaptıklarını ve şu ana kadar 2 ton çöp topladıklarını belirtti.

Bu etkinliğe de 32 gönüllü dalgıcın katıldığını anlatan Yıldırım, vatandaşa da gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Konyaaltı Su Sporları Kulübü Proje Yönetim Sorumlusu Aylin Tuğ da dip temizliği sırasında klozet, lastik, şişe gibi çöpler çıktığını kaydetti.