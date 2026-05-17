Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin Ujod 3. Kongresi Antalya'da Başladı

Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin düzenlediği 3. UJOD Kongresi, 3000'den fazla bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı. Kongrede menopoz, infertilite ve gebelik yönetimi gibi güncel konular ele alınıyor.

(ANTALYA) - Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin (UJOD) düzenlediği 3. UJOD Kongresi, kadın sağlığı konusunda önde gelen 3000 ismin katılımıyla Antalya'da başladı.

Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin (UJOD) düzenlediği 3. UJOD Kongresi, Antalya'da başladı. "Bilim ve Eleştirel Düşünce ile Değişim" temasıyla düzenlenen kongre, 15–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kongrede, 3000'i aşkın yerli ve yabancı bilim insanı ile endüstri temsilcisi bir araya geldi.

Kadın sağlığının önde gelen isimlerinin yer aldığı kongrede, son derece kapsamlı bir bilimsel program sunulacağı, menopoz döneminde hormon replasman tedavilerinden gebelik süreçlerinin yönetimine, infertilite tedavilerine kadar pek çok güncel başlığın masaya yatırılacağı belirtildi.

MENOPOZ YÖNETİMİ VE YAŞLANAN KADIN SAĞLIĞI ÖN PLANDA

Kongrenin öne çıkan oturumları arasında menopoz yönetimi ve yaşlanan kadın sağlığının başı çektiği ifade edildi. Hormon Replasman Tedavisi'ne (HRT) ilişkin güncel kılavuzlar ve klinik bulguların oturumlarda ele alınacağı ve alandaki önyargıların, bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Kongre bünyesindeki meslek kurslarının katılımcıların yoğun ilgisini çektiği görüldü. UJOD, kurslarla ilgili şunları kaydetti:

"Gebelerde yaşanan ölümler ve bebeklerdeki olası kalıcı hasarların önüne geçmeye yönelik uygulamalı eğitimler, gerçek klinik vakalar üzerinden yürütülüyor. Bu kursların temel hedefi, hekimlerin acil obstetrik durumlarla baş etme kapasitesini artırmak."

YENİ YAKLAŞIMLAR, GÜNCEL VERİLER

Kadın sağlığında yenilenme, gençleştirme ve fonksiyonel bozuklukların giderilmesine yönelik yeni yaklaşımlar da kongrenin dikkati çeken oturumları arasında yer aldı. Oturumlarda, düşük yumurtalık rezervine sahip kadınlarda Eksozom ve PRP (Platelet-Rich Plasma) uygulamalarının birlikte kullanımına ilişkin güncel veriler ve klinik deneyimler paylaşılacak, bu yöntemlerin infertilite tedavisindeki yeri tartışmaya açılacak.

Kaynak: ANKA
