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Antalya'da aranan kişilere yönelik operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı

Antalya'da aranan kişilere yönelik operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı
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Antalya'da jandarma ekiplerince son 72 saatte düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 202 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da yer aldı.

Antalya'da jandarma ekiplerince son 72 saatte düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 202 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez ve ilçelerde suçların önlenmesi ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son 72 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 202 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yakalananlar arasında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi ile 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi yer aldı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
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