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Antalya'da 299 Suçlu Yakalandı

Antalya'da 299 Suçlu Yakalandı
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Antalya'da jandarma ekipleri son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan 299 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamada, yakalananlar arasında uzun süreli hapis cezası olanlar da bulunuyor.

Antalya'da jandarma ekiplerince son 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 299 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, son 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 3, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 57 şüphelinin de aralarında olduğu 299 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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