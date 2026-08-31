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Antalya'da hafta sonu 38 yangın kontrol altında

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ANTALYA'da geçen hafta sonu 14 orman yangını, 24 orman dışı alan yangını çıktı.

ANTALYA'da geçen hafta sonu 14 orman yangını, 24 orman dışı alan yangını çıktı. Yangınların tamamı kontrol altına alındı.

Antalya ve ilçelerinde 29-30 Ağustos hafta sonu boyunca, 14 orman yangını, 24 orman dışı alan yangını meydana geldi. Yangınlara, havadan ve karadan hızlı, etkin ve koordineli şekilde müdahale edildi. 38 yangının tamamı kontrol altına alındı.

ORMAN YANGINLARI

2 günde yaşanan orman yangınları şöyle; Alanya Obaalacami, Beldibi, Fakırcalı, Dim, Uzunöz, Aksu Topallı, Muratpaşa Güzeloba, Kaş Palamut, Yeşilköy, Manavgat Güzelyalı, Serik Akbaş, Manavgat Düzağaç, Beydiğin (2 yangın).

ORMAN DIŞI ALAN YANGINLARI

Orman dışı alan yangınları ise şöyle; Kepez Çamlıca, Kumluca Karacaağaç Elmalı Geçit (2 yangın), Gazipaşa Çobanlar, Korubaşı, Kahyalar, Kaş Yeşilköy, Çavdır, Karadağ, Uğrar, Kumluca Yarbaşçandır, Konyaaltı Bahtılı, Kumluca Sarıcasu, Güzören, Gödene, Manavgat Hacıaliler, Güzelyalı, Mimar Sinan, Sorgun (2 yangın), Serik Belpınar (2 yangın), Merkez.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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