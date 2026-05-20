ANTALYA'DA 19 MAYIS 'FENER ALAYI'NDA BİNLERCE KİŞİLİK COŞKU

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, binlerce kişinin katıldığı fener alayı, dev Türk bayrağı, paramotor gösterisi ve konserle kutlandı.

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fener alayı ile kutlandı. Vatandaşlar yürüyüşe büyük ilgi gösterdi.

Saat 20.00'de Konyaaltı Varyant'tan başlayan fener alayı için katılımcılar saat 18.00'den itibaren alana gelmeye başladı. Toplanan binlerce kişi kortej arasında elden ele tutulan dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüşe başladı. Ayrıca ellerinde bayrak ve meşale taşıyan grup yürüyüş boyunca sloganlar atıp, marşlar söyledi. Kortej yürüyüşe başladığı sırada Türk Hava Kurumu'na ait paramotorlar da gökyüzünde gösteri yapıp, havai fişek patlattı. Korteje katılan bazıları çocuklarını bebek arabalarında taşırken, bazıları da çocuklarını omuzlarında taşıdı. İlginç görüntülerin de yaşandığı yürüyüşte 7'sinden 70'ine binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüşü sürdürdü. Meydandaki kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından 'Gazapizm' konseri ile devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
