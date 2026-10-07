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Antalya'da 14. Elektronik İzleme Konferansı 32 ülkeden katılımcıları ağırlıyor

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Antalya'da 14. Elektronik İzleme Konferansı 32 ülkeden katılımcıları ağırlıyor
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CEP'in Antalya'da düzenlediği 14. Elektronik İzleme Konferansı devam ediyor. 32 ülkeden uzman, uygulayıcı ve akademisyenin katıldığı etkinlikte şiddet içerikli aşırıcılığın önlenmesi ve mağdur algısı çalıştaylarda ele alındı.

Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) tarafından Antalya'da düzenlenen "14. Elektronik İzleme Konferansı" devam ediyor.

"Değişen Dünyada Elektronik İzleme-Algı ve Gerçeklik" temasıyla Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen konferansa, 32 ülkeden elektronik izleme alanında çalışan uzmanlar, uygulayıcılar, akademisyenler ve teknoloji alanındaki temsilciler katılıyor.

Konferansın ikinci günündeki çalıştay oturumlarında "Elektronik İzleme ve Şiddet İçerikli Aşırıcılığın Önlenmesi ve Kontrolü" ile "Elektronik İzleme ve Mağdur Algısı" konuları tartışıldı.

"Dijital çağda insan merkezli adalet" konulu panelde İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gültekin ile Belçika'nın Flanders Bölgesi Adalet Evleri Bilişim Teknolojileri Direktörü Hannes Lombaert sunum gerçekleştirdi.

"Dünyaları birbirine bağlamak: teknik yenilikten kültürel entegrasyona" konulu son programda ise İskoçya Stirling Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Prof. Hannah Graham, Güney Kore Suç Önleme Politikaları Dairesi Suncheon Denetimli Serbestlik Ofisi Bölüm Şefi Heekwang Shin ile Norveç Borgarting İstinaf Mahkemesi Başkanı Marianne Vollan katılımcılarla bilgilerini paylaştı.

Konferans, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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