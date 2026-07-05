Haberler

Otomobilde kilitli kalan 1 yaşındaki Firuz'u itfaiye kurtardı

Otomobilde kilitli kalan 1 yaşındaki Firuz'u itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da babasının arka koltuğa oturttuğu 1 yaşındaki Firuz, elindeki anahtarın kapatma düğmesine basınca araçta mahsur kaldı. İtfaiye ekibi camı kırarak bebeği 45 dakika sonra kurtardı.

ANTALYA'da babasının arka koltuğa oturttuğu Firuz G. (1), elindeki anahtarın kapatma düğmesine basınca araçta mahsur kaldı. Baba, dede ve amcalarının sakinleştirmeye çalıştığı Firuz, itfaiye ekibinin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi tramvay durağının karşısındaki otoparkta meydana geldi. Denizden döndükten sonra otomobilleriyle ayrılmaya hazırlanan Şefik G. elinde aracın anahtarı olan oğlu Firuz'u, arka koltuğa oturtup, kapıyı kapattı. Baba ön koltuğa geçmeye hazırlanırken, bebek anahtarın kapatma düğmesine basınca araçta mahsur kaldı.

İTFAİYE ÇAĞRILDI

Kendi çabalarıyla kapıyı açtırmaya çalışan aile üyeleri başarılı olamadı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekip, aracın kapısını zarar vermeden açmaya çalıştı. Bu sırada ağlayan Firuz'u, baba Şefik G., dedesi ve amcaları sakinleştirmeye çalıştı.

45 DAKİKA ARAÇTA MAHSUR KALDI

Kapının açılmayınca araç sahibinden izin alan itfaiye ekibi, otomobilin sağ arka camını kırdı. Ardından cam kesme testeresiyle aracın camını yerinden çıkaran ekipler, Firuz'u ailesine teslim etti. Araçta 45 dakika mahsur kalan oğlunu kucağına alan Şefik G., itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Balıkesir'de 3 ayrı noktada peş peşe yangın

Tatil cennetini alevler sardı! 3 ayrı noktada peş peşe yangın
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiasına Gustavo Alfaro'dan çok sert yanıt

''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiası! Ülke bu olayla çalkalanıyor
Fatih Terim, ''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti

''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi

Diş ağrısıyla gittiği hastaneden sonra hayatı kabusa döndü