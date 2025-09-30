Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: 16 Gözaltı

GENEL SEKRETER YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanları R.K. ve B.Ö bulunuyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 isim şöyle:

"Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanı R.K., inşaat şirketi sahibi R.S., Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şti. ortakları B.Ö., O.E. ve S.K., Antalya Kulübü eski Genel Müdürü B.M.Z., belediye ve şirkette görevli diğer çalışanlar A.K., T.K.K., F.E., F.F., Ş.A., Y.E.Y., H.R., H.A., F.Ö., M.K., A.E., E.A. ve N.Y."

Adem AKALAN-Semih ERSÖZLER/ANTALYA,