Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: 16 Gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: 16 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet soruşturmasında, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve iş insanlarının bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanları R.K. ve B.Ö bulunuyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 isim şöyle:

"Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanı R.K., inşaat şirketi sahibi R.S., Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şti. ortakları B.Ö., O.E. ve S.K., Antalya Kulübü eski Genel Müdürü B.M.Z., belediye ve şirkette görevli diğer çalışanlar A.K., T.K.K., F.E., F.F., Ş.A., Y.E.Y., H.R., H.A., F.Ö., M.K., A.E., E.A. ve N.Y."

Adem AKALAN-Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.