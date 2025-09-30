Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: 16 Gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet soruşturmasında, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve iş insanlarının bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
GENEL SEKRETER YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanları R.K. ve B.Ö bulunuyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 isim şöyle:
"Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanı R.K., inşaat şirketi sahibi R.S., Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şti. ortakları B.Ö., O.E. ve S.K., Antalya Kulübü eski Genel Müdürü B.M.Z., belediye ve şirkette görevli diğer çalışanlar A.K., T.K.K., F.E., F.F., Ş.A., Y.E.Y., H.R., H.A., F.Ö., M.K., A.E., E.A. ve N.Y."
Adem AKALAN-Semih ERSÖZLER/ANTALYA,