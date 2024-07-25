Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta Asfaltlama Çalışması Gerçekleştirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manavgat'ta asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Çavuşköy-Halitağlar-Namaras grup yolunun deforme olan bölgelerini sökerek, altyapısını güçlendirdi.

Kara yolu, sathi asfaltla kaplanarak ulaşıma hazır hale getirildi.