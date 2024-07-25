Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta Asfaltlama Çalışması Gerçekleştirdi
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manavgat'ta Çavuşköy-Halitağlar-Namaras grup yolunun deforme olan bölgelerini sökerek, altyapısını güçlendirip, sathi asfaltla kaplayarak ulaşıma hazır hale getirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manavgat'ta asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Çavuşköy-Halitağlar-Namaras grup yolunun deforme olan bölgelerini sökerek, altyapısını güçlendirdi.
Kara yolu, sathi asfaltla kaplanarak ulaşıma hazır hale getirildi.