Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal dayanışma ve huzur vurgusu yaparak, bayram boyunca ücretsiz ulaşım ve kurban kesim hizmeti sunulacağını açıkladı.

Özdemir, mesajında, dostlukların tazelendiği, insanlar arasındaki sevgi bağlarının güçlendiği, bir tebessümün, bir telefonun, bir ziyaretin bile çok kıymetli olduğu bu anlamlı günlerde, toplumsal birliğin ve dayanışma ruhunun daha da güçlenmesini diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak halkın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bayram tatili boyunca tüm birimlerimizle görevimizin başında olacak, vatandaşımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap vermeye devam edeceğiz. Bu yıl da 6 noktada, hijyenik ve düzenli koşullarda ücretsiz kurban kesim hizmeti sunarak vatandaşımızın kurban kesimlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Zabıta ekiplerimiz, kesimlerin belirlenen kurallar çerçevesinde yapılması ve çevreye rahatsızlık verecek görüntülerin oluşmaması için denetimlerini aralıksız sürdürecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine ait nostalji tramvayı, raylı sistem ve toplu ulaşım araçları bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek."

Özdemir, herkesin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
