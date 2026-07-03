Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 2025-2026 akademik yılında mezun olan 76 öğrenci için tören gerçekleştirildi.

Üniversitenin konferans salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Diş Hekimliği Fakültesi'nin kuruluş sürecine önemli katkılar sunan merhum Dr. Bülent Süzer de anıldı. Anma konuşmasının ardından, Dr. Süzer'in hatırasına ithafen özel bir müzik dinletisi düzenlendi. Dinletide, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin tanbur çalarken, Prof. Dr. Ramazan Köymen ise seslendirdiği eserlerle programa katkı sundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, genç diş hekimlerinin hayat yolculuğunda önemli bir dönemeci başarıyla geçtiklerini belirtti.

Mezunlara hayatlarında başarılar dileyen Şahin, "Önünüzde inişler ve çıkışlar, bazen sert rüzgarlar ve fırtınalar olacak. Tüm bu süreçte önemli olan, dürüstlükten, adaletten, mesleğinize olan sevginizden ve ülkenize olan inancınızdan asla ödün vermemektir. Bu ilkelere bağlı kalarak çalıştığınız sürece gerek size emek veren ailelerinizin gerekse milletimizin fedakarlıkları boşa gitmeyecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Şahin ve protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behram Tuncel, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.