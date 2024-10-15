Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hastanesi Günde 500 Hastaya Hizmet Veriyor

Antalya'da 4 bin metrekarelik alanda kurulu Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hastanesi, SGK ile yapılan anlaşmayla günde 500 hastaya hizmet vermeye başladı.

Hastane Başhekimi Dr. İsmail Bülent Süzer, MarkAntalya İş Merkezi'ndeki hastanenin tanıtım toplantısında, öğrenci klinikleriyle birlikte kapasitelerinin yükseldiğini söyledi.

Günde yaklaşık 500 hastaya hizmet verdiklerini belirten Süzer, 24 öğretim üyesi ve 16 idari personelle vatandaşların ihtiyacına yönelik tedavileri uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

Kliniğin 4 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu aktaran Süzer, "Kliniğimizde son teknoloji cihazlarla, profesör, doçent ve yardımcı doçent hocalarımızla hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra hastalarımızın giriş ve çıkışlarını rahatlatmak için de vale hizmeti olan 3 bin araç kapasiteli otoparkla da hizmet vermekteyiz. Antalya ve çevresindeki hastalarımızı üst kalite hizmet almaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Süzer, gurbetçi vatandaşlar için de klinik bünyesinde ayrı bir poliklinik oluşturduklarını dile getirdi.

Vatandaşların kliniğe yoğun talepte bulunduğunu belirten Süzer, "Bunun devamını arzu ediyoruz. Bizleri pandemi döneminde çok desteklediler, onlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. En üst düzey kaliteli hizmeti almaları için onları burada görmek istiyoruz. Sınırlı vakitleri olduğunu bildiğimiz için onlara özel bir poliklinik oluşturduk. Geldiklerinde en hızlı ve kaliteli hizmeti vermeye talibiz." ifadelerini kullandı.