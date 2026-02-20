Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir rezidansın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve dairede hasar meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cikcilli Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Cantürk