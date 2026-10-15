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Antalya Alanya'da Hollandalı çift ölü bulundu, intihar şüphesi araştırılıyor

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Antalya Alanya'da Hollandalı çift ölü bulundu, intihar şüphesi araştırılıyor
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Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde yerleşik Hollandalı çift, evlerinde ölü bulundu. Yakınlarının bir süredir haber alamaması üzerine jandarmanın eve geldiği belirtilirken, 70 ve 69 yaşlarındaki çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor; soruşturma sürüyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı Adrianus Franciscus Henricus de Gouw (70) ile eşi Elisabeth Christina İsabella Antina de Connick (69), evlerinde ölü bulundu.

Demirtaş Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Hollanda uyruklu Adrianus Franciscus Henricus de Gouw ile eşi Elisabeth Christina İsabella Antina de Connick'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Dün öğle saatlerinde olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin giriş katındaki koltuk üzerinde çifti hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Hollandalı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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