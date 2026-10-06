Antalya Alanya'da 2 milyonluk klima kablosu çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı

Antalya Alanya'da 2 milyonluk klima kablosu çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 katlı bir inşaattan yaklaşık 2 milyon lira değerinde klima kablosu çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen şüpheli, yakalanıp adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan klima kablosu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Payallar Mahallesi'ndeki 8 katlı bir inşaattan yaklaşık 2 milyon lira değerinde klima kablosunun çalınması üzerine çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.
Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliğini belirledikleri şüpheli A.T'yi ikametinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA